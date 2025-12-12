Saint-Valentin au Cabaret ODYSSEO

Plombières-lès-Dijon

13 février 2026

13 & 14 février 2026

?? La magie de la Saint-Valentin s’invite au Cabaret ODYSSÉO !

Vendredi 13 & Samedi 14 février 2026, laissez-vous emporter dans une soirée où glamour, émotions et élégance se mêlent pour célébrer l’amour sous les projecteurs ?

Au programme

?? Un repas raffiné

?? Un show cabaret sensationnel

?? Un moment unique à vivre à deux… ou à offrir !

Réservez vite votre soirée d’exception, les places partent très vite ??

?? 03 80 48 92 50 .

03 80 48 92 50

