Saint-Valentin au Calebassier Le Calebassier Lesparre-Médoc
Saint-Valentin au Calebassier Le Calebassier Lesparre-Médoc samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin au Calebassier
Le Calebassier 37 Rue Jean Jacques Rousseau Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Menu de la Saint-Valentin proposé par le restaurant Le Calebassier
– Love cocktail et ses amuse-bouches
– Tataki de thon gingembre, sésame et mousse d’avocat
– Portefeuille de filet de boeuf et foie gras, écrasée de pomme de terre à la tartufata
– Pavlova vanillée aux fruits exotiques et son coulis de framboises.
Disponible le soir. Réservation conseillée. .
Le Calebassier 37 Rue Jean Jacques Rousseau Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 16 15 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Valentin au Calebassier
L’événement Saint-Valentin au Calebassier Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Médoc-Vignoble