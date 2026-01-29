Saint-Valentin au Calebassier Le Calebassier Lesparre-Médoc

Saint-Valentin au Calebassier

Le Calebassier 37 Rue Jean Jacques Rousseau Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Menu de la Saint-Valentin proposé par le restaurant Le Calebassier

– Love cocktail et ses amuse-bouches

– Tataki de thon gingembre, sésame et mousse d’avocat

– Portefeuille de filet de boeuf et foie gras, écrasée de pomme de terre à la tartufata

– Pavlova vanillée aux fruits exotiques et son coulis de framboises.

Disponible le soir. Réservation conseillée. .

Le Calebassier 37 Rue Jean Jacques Rousseau Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 16 15 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Valentin au Calebassier

L’événement Saint-Valentin au Calebassier Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Médoc-Vignoble