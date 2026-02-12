Saint-Valentin au Château de Bachen

Château de Bachen Duhort-Bachen Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour la Saint-Valentin, le Château de Bachen ouvre sa cave de dégustation et de vente.

Pour l’occasion, la visite se fait plus tendre que jamais table dressée pour les amoureux,

crus du domaine à l’unisson et un cocktail philtre d’amour, offert à la dégustation.

Une Saint-Valentin à boire… et à partager à deux ou entre amis. .

Château de Bachen Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 77 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Valentin au Château de Bachen

L’événement Saint-Valentin au Château de Bachen Duhort-Bachen a été mis à jour le 2026-02-10 par Tourisme Aire Eugénie