Saint-Valentin au Château de Bachen Duhort-Bachen
Château de Bachen Duhort-Bachen Landes
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Pour la Saint-Valentin, le Château de Bachen ouvre sa cave de dégustation et de vente.
Pour l’occasion, la visite se fait plus tendre que jamais table dressée pour les amoureux,
crus du domaine à l’unisson et un cocktail philtre d’amour, offert à la dégustation.
Une Saint-Valentin à boire… et à partager à deux ou entre amis. .
Château de Bachen Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 77 77
