Saint-Valentin au Château Pierre de Montignac Château Pierre de Montignac Civrac-en-Médoc
Saint-Valentin au Château Pierre de Montignac Château Pierre de Montignac Civrac-en-Médoc samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin au Château Pierre de Montignac
Château Pierre de Montignac 1 route de Montignac Civrac-en-Médoc Gironde
Tarif : 100 – 100 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
le Château Pierre de Montignac fête la Saint-Valentin et vous propose un moment de détente et de douceur au sein de la propriété.
Ce forfait Duo se compose d’une ou plusieurs nuitées dans une chambre spacieuse, petit-déjeuner, bouteille de vin, et 1h de spa (par 24h)
Sur réservation. .
Château Pierre de Montignac 1 route de Montignac Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 58 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Saint-Valentin au Château Pierre de Montignac Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Médoc-Vignoble