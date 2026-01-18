Saint-Valentin au Château Pierre de Montignac Château Pierre de Montignac Civrac-en-Médoc

Saint-Valentin au Château Pierre de Montignac

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14

le Château Pierre de Montignac fête la Saint-Valentin et vous propose un moment de détente et de douceur au sein de la propriété.

Ce forfait Duo se compose d’une ou plusieurs nuitées dans une chambre spacieuse, petit-déjeuner, bouteille de vin, et 1h de spa (par 24h)

Sur réservation. .

Château Pierre de Montignac 1 route de Montignac Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 58 93

