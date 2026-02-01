Saint Valentin au Château Sainte Sabine Château Sainte Sabine Sainte-Sabine
Saint Valentin au Château Sainte Sabine Château Sainte Sabine Sainte-Sabine samedi 14 février 2026.
Saint Valentin au Château Sainte Sabine
Château Sainte Sabine 8 Route de Semur Sainte-Sabine Côte-d’Or
Tarif : 130 – 130 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 11:30:00
fin : 2026-02-14 13:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Fêtez la Saint-Valentin à la table du Lassey avec un menu spécialement conçu par notre Chef Alexandre Ziane.
À déguster le 14 février 2026, au dîner uniquement. .
Château Sainte Sabine 8 Route de Semur Sainte-Sabine 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 22 01 info@saintesabine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint Valentin au Château Sainte Sabine
L’événement Saint Valentin au Château Sainte Sabine Sainte-Sabine a été mis à jour le 2026-02-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)