Saint Valentin au cinéma Cinéma Le Fauteuil rouge Bressuire samedi 14 février 2026.

Cinéma Le Fauteuil rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-02-14
2026-02-14

À l’occasion de la Saint Valentin, venez profiter d’une soirée en amoureux dans votre cinéma Le Fauteuil ROUGE . Installez-vous en salle, on s’occupe du reste Un film choisi par notre équipe, une ambiance tamisée spéciale Saint-Valentin, un traiteur sur scène et votre repas servi à votre siège durant toute la durée du film.
Réservation obligatoire au guichet du cinéma, avant le 09/02/26.   .

Cinéma Le Fauteuil rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89  info@lefauteuilrouge.fr

