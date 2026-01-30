Saint Valentin au cinéma Cinéma Le Fauteuil rouge Bressuire
Saint Valentin au cinéma Cinéma Le Fauteuil rouge Bressuire samedi 14 février 2026.
Saint Valentin au cinéma
Cinéma Le Fauteuil rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 100 – 100 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
À l’occasion de la Saint Valentin, venez profiter d’une soirée en amoureux dans votre cinéma Le Fauteuil ROUGE . Installez-vous en salle, on s’occupe du reste Un film choisi par notre équipe, une ambiance tamisée spéciale Saint-Valentin, un traiteur sur scène et votre repas servi à votre siège durant toute la durée du film.
Réservation obligatoire au guichet du cinéma, avant le 09/02/26. .
Cinéma Le Fauteuil rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr
