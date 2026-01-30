Saint Valentin au cinéma Cinéma Le Fauteuil rouge Bressuire

Saint Valentin au cinéma

Cinéma Le Fauteuil rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

À l’occasion de la Saint Valentin, venez profiter d’une soirée en amoureux dans votre cinéma Le Fauteuil ROUGE . Installez-vous en salle, on s’occupe du reste Un film choisi par notre équipe, une ambiance tamisée spéciale Saint-Valentin, un traiteur sur scène et votre repas servi à votre siège durant toute la durée du film.

Réservation obligatoire au guichet du cinéma, avant le 09/02/26. .

Cinéma Le Fauteuil rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr

