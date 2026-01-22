Saint Valentin au Domaine Forges-les-Eaux
Saint Valentin au Domaine Forges-les-Eaux samedi 14 février 2026.
Saint Valentin au Domaine
Avenue des Sources Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Profitez d’un dîner avec votre moitié !
Tarif 71€/pers avec 5€ de jetons offerts ainsi qu’une rose
Animation Chanteuse live accompagnée d’un pianiste et saxophoniste.
Informations et Réservation au 06 47 75 68 27 ou par mail à billetterie-forges@partouche.com ou en ligne .
Avenue des Sources Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 47 75 68 27 billetterie-forges@partouche.com
