Saint-Valentin au Gaillanai Le Gaillanai Gaillan-en-Médoc

Le Gaillanai 4 Route de Soulac Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
2026-02-14
Menu de la Saint-Valentin proposé par le Gaillanai
Kir royal à la pêche et ses amuse-bouches
Médaillon de foie gras mi-cuit confit d’oignons et toasts*
Souris d’agneau rôtie et son jus servie avec effeuillé de pommes de terre en gratin et fagot de haricots verts bardé
Le dessert des amoureux
Boissons incluses ¼ de vin rosé ou rouge par personne inclus dans le prix
Possibilité d’avoir un autre plat uniquement sur demande à la réservation. .
Le Gaillanai 4 Route de Soulac Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 31 48 legaillanai@orange.fr
