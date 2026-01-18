Saint-Valentin au Gaillanai Le Gaillanai Gaillan-en-Médoc

Saint-Valentin au Gaillanai

Le Gaillanai 4 Route de Soulac Gaillan-en-Médoc Gironde

Menu de la Saint-Valentin proposé par le Gaillanai

Kir royal à la pêche et ses amuse-bouches

Médaillon de foie gras mi-cuit confit d’oignons et toasts*

Souris d’agneau rôtie et son jus servie avec effeuillé de pommes de terre en gratin et fagot de haricots verts bardé

Le dessert des amoureux

Boissons incluses ¼ de vin rosé ou rouge par personne inclus dans le prix

Possibilité d’avoir un autre plat uniquement sur demande à la réservation. .

Le Gaillanai 4 Route de Soulac Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 31 48 legaillanai@orange.fr

