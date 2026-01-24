Saint Valentin au Hangar C Restaurant le Hangar C Saint-Sauveur-d’Aunis

Saint Valentin au Hangar C

Restaurant le Hangar C 6 rue du mémorial Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-14

2026-02-13

Venez passer votre Saint Valentin au Hangar C. Ce restaurant traditionnel vous propose des plats faits maison réalisés à partir des produits frais et locaux.

Pensez à réserver !

Restaurant le Hangar C 6 rue du mémorial Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 66 35 restaurant@hangarc.fr

English :

Come and spend your Valentine’s Day at Hangar C. This traditional restaurant offers homemade dishes made from fresh, local produce.

Don’t forget to make a reservation!

