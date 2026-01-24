Saint Valentin au Hangar C Restaurant le Hangar C Saint-Sauveur-d’Aunis
Restaurant le Hangar C 6 rue du mémorial Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-14
Venez passer votre Saint Valentin au Hangar C. Ce restaurant traditionnel vous propose des plats faits maison réalisés à partir des produits frais et locaux.
Pensez à réserver !
Restaurant le Hangar C 6 rue du mémorial Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 66 35 restaurant@hangarc.fr
English :
Come and spend your Valentine’s Day at Hangar C. This traditional restaurant offers homemade dishes made from fresh, local produce.
Don’t forget to make a reservation!
