Saint-Valentin Au jardin d’Ô

Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Dîner pour la Saint-Valentin avec animation musicale.

Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com

English :

Valentine’s Day dinner with musical entertainment.

L’événement Saint-Valentin Au jardin d’Ô Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge