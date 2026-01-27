Saint-Valentin au Lou Granva Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château
Saint-Valentin au Lou Granva Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin au Lou Granva
Hameau de l’Abbaye 23 Grande-Rivière Château Jura
Tarif : 41 – 41 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Menu de la Saint-Valentin à l’hôtel-restaurant Lou Granva à Grande-Rivière-château samedi 14 février 2026
Sur réservation par téléphone au 03 84 60 11 13 ou par mail info@hotellougranva.com.
Entrée
Trilogie de saumon, tout en délicatesse
Millefeuille de saumon fumé, chifis de fiommes Tartare de saumon frais aux herbes fines et citron vert
Saumon mariné m la sauce soja, légèrement saisi, graines de sésame
Plat
Filet de Daurade Sébaste, sauce fiarfumée au curcuma et thé vert, Risotto crémeux m l’encre de seiche
Ou et
Filet de bœuf, sauce onctueuse aux morilles et chamfiignons forestiers Gratin fiurassien
Fromage
Autour du Bleu, accords subtils et gourmands Roquefort délicatement fiarfumé m la liqueur de fioire Chou farci au bleu de Gex et noix
Bleu de Bresse nafifié de miel
Dessert
Parfait glacé aux fruits de la fiassion Fraîcheur exotique et douceur acidulée
Menu 2 plats à 41€ pers (entrée, plat, fromage, dessert)
Le menu en entier 49€ pers .
Hameau de l’Abbaye 23 Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 13 info@hotellougranva.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Valentin au Lou Granva
L’événement Saint-Valentin au Lou Granva Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-01-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX