Saint-Valentin au Lou Granva

Hameau de l’Abbaye 23 Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 41 – 41 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu de la Saint-Valentin à l’hôtel-restaurant Lou Granva à Grande-Rivière-château samedi 14 février 2026

Sur réservation par téléphone au 03 84 60 11 13 ou par mail info@hotellougranva.com.

Entrée

Trilogie de saumon, tout en délicatesse

Millefeuille de saumon fumé, chifis de fiommes Tartare de saumon frais aux herbes fines et citron vert

Saumon mariné m la sauce soja, légèrement saisi, graines de sésame

Plat

Filet de Daurade Sébaste, sauce fiarfumée au curcuma et thé vert, Risotto crémeux m l’encre de seiche

Ou et

Filet de bœuf, sauce onctueuse aux morilles et chamfiignons forestiers Gratin fiurassien

Fromage

Autour du Bleu, accords subtils et gourmands Roquefort délicatement fiarfumé m la liqueur de fioire Chou farci au bleu de Gex et noix

Bleu de Bresse nafifié de miel

Dessert

Parfait glacé aux fruits de la fiassion Fraîcheur exotique et douceur acidulée

Menu 2 plats à 41€ pers (entrée, plat, fromage, dessert)

Le menu en entier 49€ pers .

Hameau de l’Abbaye 23 Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 13 info@hotellougranva.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Valentin au Lou Granva

L’événement Saint-Valentin au Lou Granva Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-01-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX