Saint-Valentin au Manoir de Fumechon Le Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val

Saint-Valentin au Manoir de Fumechon

Le Manoir de Fumechon 1 route de Yerville Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 01:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Nous serons ravis de vous accueillir dans une atmosphère élégante et conviviale, entre gastronomie, musique et douceur de vivre, dans un cadre hors du temps pour une soirée privée, sur réservation.

Au programme

Cocktail de bienvenue

Dîner complet Entrée Plat Fromage affiné Salade Dessert

Brasero & Côte de bœuf à partager

Ambiance musicale live

Bar à vinyles

Soirée à notre Bar au coin de la cheminée

Places limitées, uniquement sur réservation.

Formule possible avec nuitée en chambre d’hôtes sur place. .

Le Manoir de Fumechon 1 route de Yerville Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34

English : Saint-Valentin au Manoir de Fumechon

