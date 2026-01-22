Saint-Valentin au Manoir de Fumechon Le Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val
Le Manoir de Fumechon 1 route de Yerville Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 01:00:00
2026-02-14
Nous serons ravis de vous accueillir dans une atmosphère élégante et conviviale, entre gastronomie, musique et douceur de vivre, dans un cadre hors du temps pour une soirée privée, sur réservation.
Au programme
Cocktail de bienvenue
Dîner complet Entrée Plat Fromage affiné Salade Dessert
Brasero & Côte de bœuf à partager
Ambiance musicale live
Bar à vinyles
Soirée à notre Bar au coin de la cheminée
Places limitées, uniquement sur réservation.
Formule possible avec nuitée en chambre d’hôtes sur place. .
Le Manoir de Fumechon 1 route de Yerville Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34
