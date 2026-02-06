Saint-Valentin au Mas Bottero Le Mas Bottero Saint-Cannat

Saint-Valentin au Mas Bottero

Samedi 14 février 2026.

Déjeuner et diner.

Dimanche 15 février 2026.

Déjeuner. Le Mas Bottero 2340 Route D’Aix-en-Provence Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 195 – 195 – 195 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

À l’occasion de la Saint-Valentin, Le Mas Bottero, restaurant une étoile Michelin à Saint-Cannat, propose un menu gastronomique d’exception les 14 et 15 février, autour de la truffe, du foie gras et du chocolat

À l'occasion de la Saint-Valentin, Le Mas Bottero, restaurant gastronomique une étoile au Guide Michelin situé à Saint-Cannat, propose un menu d'exception imaginé comme une véritable déclaration d'amour à la gastronomie.



Autour de la truffe, du foie gras, des Saint-Jacques, de la langoustine, d’un veau Wellington et d’un final tout en chocolat, le chef signe un parcours culinaire raffiné et généreux, pensé pour célébrer les émotions et le partage. .

Le Mas Bottero 2340 Route D’Aix-en-Provence Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 24 67 19 18 contact@lemasbottero.com

English :

To celebrate Valentine?s Day, Le Mas Bottero, a Michelin-starred restaurant in Saint-Cannat, is offering an exceptional gourmet menu on February 14 and 15, featuring truffles, foie gras and chocolate

