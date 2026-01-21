Saint Valentin au Mas de Fauchon Le Mas de Fauchon Saint-Cannat
Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026. Le Mas de Fauchon 1666 chemin de Berre Saint-Cannat Bouches-du-Rhône
Célébrez la Saint Valentin avec un déjeuner ou dîner en Amoureux. Découvrez aussi nos forfaits séjour avec repas et petit-déjeuner, pour une parenthèse à deux .
Le Mas de Fauchon 1666 chemin de Berre Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Celebrate Valentine’s Day with a romantic lunch or dinner. Discover also our stay packages with meals and breakfast, for a break for two.
