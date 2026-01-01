SAINT VALENTIN AU MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 48 – 48 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le samedi 14 février la Saint Valentin prend place au Melice ! De l’amour dans l’air, de la gourmandise dans vos assiettes, et un menu spécial à 48€ avec mise en bouche, entrée, plat, dessert !

Le coup de foudre on peut y croire, mais celui pour notre cuisine est inévitable ! En couple, divorcé, Ex ou entre amis, on vous accueille le cœur ouvert pour célébrer l’amour le samedi 14 février.

Alors n’attendez plus et réservez votre table le site Internet .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

On Saturday February 14, Valentine’s Day takes place at Melice! Love in the air, gourmet delights on your plate, and a special 48? menu with appetizer, entrée, main course and dessert!

L’événement SAINT VALENTIN AU MÉLICE Montpellier a été mis à jour le 2025-12-29 par 34 OT MONTPELLIER