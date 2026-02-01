Saint Valentin au Met’s COMPLET Le Met’s Surgères

Saint Valentin au Met’s COMPLET

Le Met’s 23 place du Général Leclerc Surgères Charente-Maritime

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour l’occasion, Le met’s vous propose un menu spécial pour le 14 février.

Pensez à réserver !

.

Le Met’s 23 place du Général Leclerc Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 67 64 71 lemets.surgeres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the occasion, Le met’s is offering a special menu for February 14.

Don’t forget to book!

L’événement Saint Valentin au Met’s COMPLET Surgères a été mis à jour le 2026-01-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin