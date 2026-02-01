Saint Valentin au Met’s COMPLET Le Met’s Surgères

Saint Valentin au Met’s COMPLET Le Met’s Surgères samedi 14 février 2026.

Saint Valentin au Met’s COMPLET

Le Met’s 23 place du Général Leclerc Surgères Charente-Maritime

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

par personne

Date :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Pour l’occasion, Le met’s vous propose un menu spécial pour le 14 février.
Pensez à réserver !
Le Met’s 23 place du Général Leclerc Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 67 64 71  lemets.surgeres@gmail.com

English :

For the occasion, Le met’s is offering a special menu for February 14.
Don’t forget to book!

