Saint Valentin au Met’s COMPLET Le Met’s Surgères

Saint Valentin au Met’s COMPLET
Le Met’s 23 place du Général Leclerc Surgères Charente-Maritime
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
par personne
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Pour l’occasion, Le met’s vous propose un menu spécial pour le 14 février.
Pensez à réserver !
Le Met’s 23 place du Général Leclerc Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 67 64 71 lemets.surgeres@gmail.com
For the occasion, Le met’s is offering a special menu for February 14.
Don’t forget to book!
