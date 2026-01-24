Saint-Valentin au Panorama 360 Hôtel & Spa Panorama 360 Mâcon
Saint-Valentin au Panorama 360 Hôtel & Spa Panorama 360 Mâcon samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin au Panorama 360
Hôtel & Spa Panorama 360 4 Rue Paul Gateaud Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 259 – 259 – 387 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Menu spécial Saint-Valentin
Notre chef a préparé un menu raffiné et savoureux, conçu pour séduire tous les palais et créer un moment unique et gourmand.
Pour prolonger la magie de la Saint-Valentin, offrez à votre couple un séjour complet et romantique à l’Hôtel & Spa Panorama 360**** Mâcon.
L’offre Saint-Valentin comprend
-Une nuit dans nos chambres confortables
-Le menu spécial Saint-Valentin, pour une soirée conviviale
-Des surprises et cadeaux en chambre, pour faire de votre séjour un moment mémorable .
Hôtel & Spa Panorama 360 4 Rue Paul Gateaud Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Saint-Valentin au Panorama 360
