Saint-Valentin au Panorama 360 Hôtel & Spa Panorama 360 Mâcon

Saint-Valentin au Panorama 360

Tarif : 259 – 259 – 387 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu spécial Saint-Valentin

Notre chef a préparé un menu raffiné et savoureux, conçu pour séduire tous les palais et créer un moment unique et gourmand.

Pour prolonger la magie de la Saint-Valentin, offrez à votre couple un séjour complet et romantique à l’Hôtel & Spa Panorama 360**** Mâcon.

L’offre Saint-Valentin comprend

-Une nuit dans nos chambres confortables

-Le menu spécial Saint-Valentin, pour une soirée conviviale

-Des surprises et cadeaux en chambre, pour faire de votre séjour un moment mémorable .

Hôtel & Spa Panorama 360 4 Rue Paul Gateaud Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

