Saint-Valentin au Pommeil Guéret

Saint-Valentin au Pommeil

75 Rue de Pommeil Guéret Creuse

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Au menu

Ballotine de chèvre chaud noix, miel et salade verte vinaigrette au miel ou cœur de pizza et mesclun de salade

Bœuf au thym, carottes fondantes et purée de pommes de terre maison

ou pavé de saumon rôti, sauce à l’aneth, choux fleur et purée de pommes de terre maison

Café gourmand ou vacherin glacé façon tiramisu .

75 Rue de Pommeil Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 38 54

