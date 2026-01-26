Saint-Valentin au Pommeil Guéret
Saint-Valentin au Pommeil Guéret samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin au Pommeil
75 Rue de Pommeil Guéret Creuse
Tarif : 34 – 34 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Au menu
Ballotine de chèvre chaud noix, miel et salade verte vinaigrette au miel ou cœur de pizza et mesclun de salade
Bœuf au thym, carottes fondantes et purée de pommes de terre maison
ou pavé de saumon rôti, sauce à l’aneth, choux fleur et purée de pommes de terre maison
Café gourmand ou vacherin glacé façon tiramisu .
75 Rue de Pommeil Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 38 54
