Saint Valentin au P’tit Caprice Le P’tit Caprice Vouhé
Saint Valentin au P’tit Caprice Le P’tit Caprice Vouhé samedi 14 février 2026.
Saint Valentin au P’tit Caprice
Le P’tit Caprice 1 chemin des Chèvres Vouhé Charente-Maritime
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
hors boissons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Pour l’occasion, Le P’tit Caprice vous a préparé un menu spécial, qui sera le seul menu proposé le samedi 14 février midi et soir mais aussi le dimanche 15 février , le midi.
Pensez à réserver !
.
Le P’tit Caprice 1 chemin des Chèvres Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 17 98 carl.margueres@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the occasion, Le P’tit Caprice has prepared a special menu, which will be the only menu on offer on Saturday, February 14, for lunch and dinner, and on Sunday, February 15, for lunch.
Don’t forget to book!
L’événement Saint Valentin au P’tit Caprice Vouhé a été mis à jour le 2026-01-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin