Saint-Valentin au Pub Rochefort Guéret
6 Place Rochefort Guéret Creuse
Tarif : 37 – 37 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Au menu
Foie gras de canard, confit d’oignon et toast brioché ou gravlax de truite, pana cotta au raifort et betterave ou escargots et St Jacques à la crème d’ail
Pavé de veau aux morilles ou dos de merlu crème de langoustines ou magret de canard sauce douce au 5 poivres
Fromages de pays ou
Pavlova framboises ou cœur fondant chocolat et crème de marrons .
6 Place Rochefort Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 61 02
L’événement Saint-Valentin au Pub Rochefort Guéret a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Grand Guéret