Saint-Valentin au Pub Rochefort

6 Place Rochefort Guéret Creuse

Tarif : 37 – 37 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Au menu

Foie gras de canard, confit d’oignon et toast brioché ou gravlax de truite, pana cotta au raifort et betterave ou escargots et St Jacques à la crème d’ail

Pavé de veau aux morilles ou dos de merlu crème de langoustines ou magret de canard sauce douce au 5 poivres

Fromages de pays ou

Pavlova framboises ou cœur fondant chocolat et crème de marrons .

6 Place Rochefort Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 61 02

English : Saint-Valentin au Pub Rochefort

L’événement Saint-Valentin au Pub Rochefort Guéret a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Grand Guéret