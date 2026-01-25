Saint-Valentin Au Relais d’Aulnay Le Relais d’Aulnay Aulnay

Saint-Valentin Au Relais d’Aulnay

Le Relais d’Aulnay 14 route de Cognac Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

À l’occasion de la fête des amoureux, laissez-vous emporter par une soirée placée sous le signe de la romance, de la gourmandise et de l’émotion.

+33 9 54 23 29 24 lerelaisdaulnay@gmail.com

For Lovers? Day, let yourself be swept away by an evening of romance, gourmet delights and emotion.

