Saint Valentin au restaurant La Pomme Dorée Neuvic

Saint Valentin au restaurant La Pomme Dorée
11 Place de l’Église Neuvic Dordogne
Menu St Valentin proposé le soir
-Douceur marine gratinée coco curry
-Jarret d’agneau (souris) au thym, purée de pois cassés à l’ancienne et croûtons à l’huile d’olive
-Gourmandise au chocolat, coulis fruits rouges.
29,50€/pers. Sur réservation.
Restaurant La Pomme Dorée 05 53 80 60 34 .
11 Place de l’Église Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 60 34
