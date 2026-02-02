Saint Valentin au restaurant La Pomme Dorée

11 Place de l’Église Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu St Valentin proposé le soir

-Douceur marine gratinée coco curry

-Jarret d’agneau (souris) au thym, purée de pois cassés à l’ancienne et croûtons à l’huile d’olive

-Gourmandise au chocolat, coulis fruits rouges.

29,50€/pers. Sur réservation.

Restaurant La Pomme Dorée 05 53 80 60 34 .

11 Place de l’Église Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 60 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint Valentin au restaurant La Pomme Dorée

L’événement Saint Valentin au restaurant La Pomme Dorée Neuvic a été mis à jour le 2026-01-29 par Vallée de l’Isle en Périgord