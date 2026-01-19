Saint-Valentin au Restaurant l’Abbaye Restaurant de l’Abbaye Grande-Rivière Château
Saint-Valentin au Restaurant l’Abbaye Restaurant de l’Abbaye Grande-Rivière Château samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin au Restaurant l’Abbaye
Restaurant de l’Abbaye Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 23:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Menu spécial Saint-Valentin à l’hôtel-restaurant de l’Abbaye
Servi le samedi 14 février au soir, pour l’ensemble de la table
Sur réservation au 03 84 60 11 15
Au menu
Mise en bouche
***
Raviole de foie gras dans un velouté aux topinambours, chips de céleris et julienne de truffe noire mélanoporum
******
Noix de St Jacques et homard atlantique, royale de carottes, crêpe fine de crustacés roulée, sauce armoricaine
******
Le petit péché de cupidon sorbet cassis-marc du Jura
*****
Filet de boeuf charolais maturé sur carcasse wellington lard de colonnata, jus corsé; butternut rôti au thym,
Pomme duchesse parfumé à la truffe noire
******
Duo de fromages sélectionnés par Marc Janin, MOF fromager, pain aux fruits secs, confit de vin jaune
******
Macaron framboise, sorbet rose-litchi .
Restaurant de l’Abbaye Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 15 info@hotel-abbaye-jura.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Valentin au Restaurant l’Abbaye
L’événement Saint-Valentin au Restaurant l’Abbaye Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX