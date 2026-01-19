Saint-Valentin au Restaurant l’Abbaye Restaurant de l’Abbaye Grande-Rivière Château

Saint-Valentin au Restaurant l’Abbaye

Restaurant de l'Abbaye
Hameau de l'Abbaye
Grande-Rivière Château
Jura

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

2026-02-14

Menu spécial Saint-Valentin à l’hôtel-restaurant de l’Abbaye

Servi le samedi 14 février au soir, pour l’ensemble de la table

Sur réservation au 03 84 60 11 15

Au menu

Mise en bouche

***

Raviole de foie gras dans un velouté aux topinambours, chips de céleris et julienne de truffe noire mélanoporum

******

Noix de St Jacques et homard atlantique, royale de carottes, crêpe fine de crustacés roulée, sauce armoricaine

******

Le petit péché de cupidon sorbet cassis-marc du Jura

*****

Filet de boeuf charolais maturé sur carcasse wellington lard de colonnata, jus corsé; butternut rôti au thym,

Pomme duchesse parfumé à la truffe noire

******

Duo de fromages sélectionnés par Marc Janin, MOF fromager, pain aux fruits secs, confit de vin jaune

******

Macaron framboise, sorbet rose-litchi .

Restaurant de l’Abbaye Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 15 info@hotel-abbaye-jura.com

