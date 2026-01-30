Saint-Valentin au Restaurant L’Assiette Troglodyte Restaurant L’Assiette Troglodyte Sourzac

Saint-Valentin au Restaurant L’Assiette Troglodyte

Restaurant L’Assiette Troglodyte 2370 avenue Simone Veil Sourzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu de Saint-Valentin

Entrée

Saumon sauvage fumé à la ficelle

OU

Foie gras mi-cuit aux poivres de Madagascar

Plats

Civet de cerf

OU

Souris d’agneau au thym

accompagnés d’une panade pommes de terre et céleri

OU

Ravioles aux cèpes

Fromages plateau de quatre fromages accompagné de salade.

Dessert

Le pot de la passion des amoureux

OU

L’Opéra s’invite à votre table

40 €/pers. Merci d’établir vos menus à la réservation.

Restaurant l’Assiette Troglodyte 05 53 82 45 23 .

Restaurant L’Assiette Troglodyte 2370 avenue Simone Veil Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 45 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Valentin au Restaurant L’Assiette Troglodyte

L’événement Saint-Valentin au Restaurant L’Assiette Troglodyte Sourzac a été mis à jour le 2026-01-28 par Vallée de l’Isle en Périgord