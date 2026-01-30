Saint-Valentin au Restaurant L’Assiette Troglodyte Restaurant L’Assiette Troglodyte Sourzac
Saint-Valentin au Restaurant L’Assiette Troglodyte
Tarif : – –
2026-02-14
Menu de Saint-Valentin
Entrée
Saumon sauvage fumé à la ficelle
OU
Foie gras mi-cuit aux poivres de Madagascar
Plats
Civet de cerf
OU
Souris d’agneau au thym
accompagnés d’une panade pommes de terre et céleri
OU
Ravioles aux cèpes
Fromages plateau de quatre fromages accompagné de salade.
Dessert
Le pot de la passion des amoureux
OU
L’Opéra s’invite à votre table
40 €/pers. Merci d’établir vos menus à la réservation.
Restaurant l’Assiette Troglodyte 05 53 82 45 23 .
Restaurant L’Assiette Troglodyte 2370 avenue Simone Veil Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 45 23
