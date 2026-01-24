Saint-Valentin au Restaurant le Cilaos Restaurant le Cilaos Neuvic

Saint-Valentin au Restaurant le Cilaos

Restaurant le Cilaos 15 Avenue de Planèze Neuvic Dordogne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Amuse-bouche espuma de patate douce à la vanille, fine tartine de foie gras et oignons

entrée 1 raviole de bœuf, parmesan, truffe, sur un onctueux de courges

entrée 2 St Jacques sur feuilleté, fondue de poireaux et crémeux de céleris

Plat au choix

Pavé de saumon au beurre blanc fragola de sarda citronnée et disque de courgette snackée

Ou ½ magret de canard, pommes gaufrettes, onctueux de carotte au beurre de cacahuète.

Supplément 6€ fromages du moment et Mesclun de salade.

Dessert au choix

Intense et douceur base de biscuit brownie aux éclats de pralin, crémeux au chocolat au cœur à la vanille de Madagascar

Ou

Générosité et exotisme génoise à la fève de tonka, croustillant, insert mandarine, entremet mangue et zeste de citron vert.

Menu avec 1 entrée au choix 38€

Menu avec les 2 entrées 48€

Menu complet avec fromage 54€

Sur résa.

Le Cilaos 05 53 81 11 64 .

Restaurant le Cilaos 15 Avenue de Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 11 64 lecilaos24@gmail.com

