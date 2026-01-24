Saint-Valentin au Restaurant le Cilaos Restaurant le Cilaos Neuvic
Restaurant le Cilaos 15 Avenue de Planèze Neuvic Dordogne
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Amuse-bouche espuma de patate douce à la vanille, fine tartine de foie gras et oignons
entrée 1 raviole de bœuf, parmesan, truffe, sur un onctueux de courges
entrée 2 St Jacques sur feuilleté, fondue de poireaux et crémeux de céleris
Plat au choix
Pavé de saumon au beurre blanc fragola de sarda citronnée et disque de courgette snackée
Ou ½ magret de canard, pommes gaufrettes, onctueux de carotte au beurre de cacahuète.
Supplément 6€ fromages du moment et Mesclun de salade.
Dessert au choix
Intense et douceur base de biscuit brownie aux éclats de pralin, crémeux au chocolat au cœur à la vanille de Madagascar
Ou
Générosité et exotisme génoise à la fève de tonka, croustillant, insert mandarine, entremet mangue et zeste de citron vert.
Menu avec 1 entrée au choix 38€
Menu avec les 2 entrées 48€
Menu complet avec fromage 54€
Sur résa.
Le Cilaos 05 53 81 11 64 .
Restaurant le Cilaos 15 Avenue de Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 11 64 lecilaos24@gmail.com
