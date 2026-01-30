Saint-Valentin au restaurant Le Kayola Restaurant le Kayola Neuvic

Saint-Valentin au restaurant Le Kayola

Restaurant le Kayola 18 Route de Saint-Astier Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu soirée Saint Valentin

– Préliminaires petits feuilletés maison et brochette yakitori

– Entrées

Duo de Foie gras (terrine maison au vin blanc doux chutney de pommes au gingembre et miel brioche maison et son chou maison aux pommes et foie gras)

ou

Duo de saumon (chou maison à la crème d’aneth et saumon gravlax maison, tartare maison au gingembre et aneth et sésame)

– Plats

Ris de veau à l’ancienne

ou

duo de poisson sauce champagne et truffe d’été

ou

1/2 magret de canard sauce madère truffée , pommes de terre grenaille au thym et flan de carottes gingembre

– Desserts farandoles de desserts à partager.

Tarif 38 €. Sur réservation.

Restaurant Le Kayola 05 53 81 26 08 .

Restaurant le Kayola 18 Route de Saint-Astier Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 26 08

L’événement Saint-Valentin au restaurant Le Kayola Neuvic a été mis à jour le 2026-01-27 par Vallée de l’Isle en Périgord