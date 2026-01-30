Saint-Valentin au restaurant Le Kayola Restaurant le Kayola Neuvic
Saint-Valentin au restaurant Le Kayola
Restaurant le Kayola 18 Route de Saint-Astier Neuvic Dordogne
Menu soirée Saint Valentin
– Préliminaires petits feuilletés maison et brochette yakitori
– Entrées
Duo de Foie gras (terrine maison au vin blanc doux chutney de pommes au gingembre et miel brioche maison et son chou maison aux pommes et foie gras)
ou
Duo de saumon (chou maison à la crème d’aneth et saumon gravlax maison, tartare maison au gingembre et aneth et sésame)
– Plats
Ris de veau à l’ancienne
ou
duo de poisson sauce champagne et truffe d’été
ou
1/2 magret de canard sauce madère truffée , pommes de terre grenaille au thym et flan de carottes gingembre
– Desserts farandoles de desserts à partager.
Tarif 38 €. Sur réservation.
Restaurant Le Kayola 05 53 81 26 08 .
