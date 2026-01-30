Saint-Valentin au Restaurant Le Relais de Gabillou Restaurant le Relais de Gabillou Sourzac

Saint-Valentin au Restaurant Le Relais de Gabillou

Restaurant le Relais de Gabillou 222 avenue Simone Veil Sourzac Dordogne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu Dîner de Saint-Valentin

– Amuses bouche

Tartelette aux lardons et Trappe d’Echourgnac

Muffin au saumon fumé

Roulé au jambon de pays et Gouda

– Coquille de pétoncles gratinés sur lit de poireaux et chorizo doux crème ciboulette

– Suprême de poulet rôti au champagne, gratin dauphinois et haricots verts, crème de morilles

– Cheesecake aux fruits rouges et chocolat

Tarif 38 €

Sur réservation

Restaurant le Relais de Gabillou 05 53 81 01 42 .

English : Saint-Valentin au Restaurant Le Relais de Gabillou

