Saint-Valentin au Restaurant Le Relais de Gabillou Restaurant le Relais de Gabillou Sourzac

Saint-Valentin au Restaurant Le Relais de Gabillou
Tarif : – –
2026-02-14
Menu Dîner de Saint-Valentin
– Amuses bouche
Tartelette aux lardons et Trappe d’Echourgnac
Muffin au saumon fumé
Roulé au jambon de pays et Gouda
– Coquille de pétoncles gratinés sur lit de poireaux et chorizo doux crème ciboulette
– Suprême de poulet rôti au champagne, gratin dauphinois et haricots verts, crème de morilles
– Cheesecake aux fruits rouges et chocolat
Tarif 38 €
Sur réservation
Restaurant le Relais de Gabillou 222 avenue Simone Veil Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 01 42
