Saint-Valentin au Restaurant le Tour du Lac

Le Tour du lac Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 49.8 – 49.8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13

Le restaurant le Tour du lac vous propose un menu pour la Saint-Valentin du 13 au 15 février (menu unique le samedi 14)

Déclinaison d’amuse-bouche

***

Déclinaison autour du saumon

ou

Trilogie de foie gras

ou

Croûte aux morilles et champignons à la crème

***

Elixir de Cupidon (glace mangue et rhuma ananas)

***

Cuisse de pintade rôtie dans son jus aux girolles

ou

Pavé de cabillaud skrei en croûte d’herbes

***

Assiette de fromage de nos régions

ou

fromage blanc sur coulis de framboise

***

Assortiment de gourmandises .

Le Tour du lac Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 58 08 letourdulac39150@gmail.com

L’événement Saint-Valentin au Restaurant le Tour du Lac Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-01-27 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX