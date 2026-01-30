Saint-Valentin au Restaurant le Tour du Lac Grande-Rivière Château
Saint-Valentin au Restaurant le Tour du Lac Grande-Rivière Château vendredi 13 février 2026.
Saint-Valentin au Restaurant le Tour du Lac
Le Tour du lac Grande-Rivière Château Jura
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-15
2026-02-13
Le restaurant le Tour du lac vous propose un menu pour la Saint-Valentin du 13 au 15 février (menu unique le samedi 14)
Déclinaison d’amuse-bouche
***
Déclinaison autour du saumon
ou
Trilogie de foie gras
ou
Croûte aux morilles et champignons à la crème
***
Elixir de Cupidon (glace mangue et rhuma ananas)
***
Cuisse de pintade rôtie dans son jus aux girolles
ou
Pavé de cabillaud skrei en croûte d’herbes
***
Assiette de fromage de nos régions
ou
fromage blanc sur coulis de framboise
***
Assortiment de gourmandises .
Le Tour du lac Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 58 08 letourdulac39150@gmail.com
