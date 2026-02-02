Saint-Valentin au restaurant Les Singuliers Restaurant Les Singuliers Saint-Astier

Saint-Valentin au restaurant Les Singuliers

Restaurant Les Singuliers 6 Rue Montaigne Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-13

Célébrez votre amour en vous offrant un moment d’exception aux Singuliers !

Le Chef et les équipes ont imaginé un menu spécial servi le 13 février au diner et le 14 février

120 € personne hors boissons

Réservation obligatoire 05 53 45 72 07

Célébrez votre amour en vous offrant un moment d’exception aux Singuliers !

Le Chef et les équipes ont imaginé un menu spécial servi le 13 février au diner et le 14 février

Foie gras • Tsukudani • Sarrasin

Encornet • Champagne • Caviar

Langoustine • Yuzu • Racine

Pigeon • Ortie • Moutarde

Châtaigne • Pamplemousse

Soufflé • Vanille givrée • Miso

120 € personne hors boissons

Réservation obligatoire 05 53 45 72 07 .

Restaurant Les Singuliers 6 Rue Montaigne Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 72 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Valentin au restaurant Les Singuliers

Special Valentine’s Day menu at Aux Délices des Marronniers restaurant

Price: 32?

By reservation 05 53 53 35 70

L’événement Saint-Valentin au restaurant Les Singuliers Saint-Astier a été mis à jour le 2026-01-29 par Vallée de l’Isle en Périgord