Saint-Valentin au restaurant Les Singuliers Restaurant Les Singuliers Saint-Astier

Restaurant Les Singuliers
6 Rue Montaigne
Saint-Astier
Dordogne

13 février 2026
Célébrez votre amour en vous offrant un moment d’exception aux Singuliers !

Le Chef et les équipes ont imaginé un menu spécial servi le 13 février au diner et le 14 février
Foie gras • Tsukudani • Sarrasin
Encornet • Champagne • Caviar
Langoustine • Yuzu • Racine
Pigeon • Ortie • Moutarde
Châtaigne • Pamplemousse
Soufflé • Vanille givrée • Miso

Restaurant Les Singuliers
6 Rue Montaigne
Saint-Astier 24110
Dordogne
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 53 45 72 07 

