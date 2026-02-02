Saint-Valentin au restaurant Les Singuliers Restaurant Les Singuliers Saint-Astier
Saint-Valentin au restaurant Les Singuliers Restaurant Les Singuliers Saint-Astier vendredi 13 février 2026.
Saint-Valentin au restaurant Les Singuliers
Restaurant Les Singuliers 6 Rue Montaigne Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-14
2026-02-13
Célébrez votre amour en vous offrant un moment d’exception aux Singuliers !
Le Chef et les équipes ont imaginé un menu spécial servi le 13 février au diner et le 14 février
120 € personne hors boissons
Réservation obligatoire 05 53 45 72 07
Foie gras • Tsukudani • Sarrasin
Encornet • Champagne • Caviar
Langoustine • Yuzu • Racine
Pigeon • Ortie • Moutarde
Châtaigne • Pamplemousse
Soufflé • Vanille givrée • Miso
Restaurant Les Singuliers 6 Rue Montaigne Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 72 07
English : Saint-Valentin au restaurant Les Singuliers
L’événement Saint-Valentin au restaurant Les Singuliers Saint-Astier a été mis à jour le 2026-01-29 par Vallée de l’Isle en Périgord