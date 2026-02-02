Saint-Valentin au Saint Julien Le Saint Julien Saint-Julien-Beychevelle

Saint-Valentin au Saint Julien

Le Saint Julien 11 Rue de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14



2026-02-14

Menu de la Saint-Valentin proposé par le restaurant Le Saint Julien . Le chef a imaginé un menu autour de la truffe noire du Pérogord

– Amuse-bouche Consommé de boeuf

– Entrée Pressé de foie gras de canard

– Poisson Cassolette de noix de Saint Jacques de la Baie de Saint-Quaix-Portrieux

– Viande Filet de boeuf Wellington, sauce Périgueux

– Fromage Coulommiers aux truffes

– Avant-dessert Crème glacée, juste turbinée

– Dessert Cœur d’Amour aux framboises

Sur réservation. .

Le Saint Julien 11 Rue de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 63 87

English : Saint-Valentin au Saint Julien

