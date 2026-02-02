Saint-Valentin au Saint Julien Le Saint Julien Saint-Julien-Beychevelle
Le Saint Julien 11 Rue de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Menu de la Saint-Valentin proposé par le restaurant Le Saint Julien . Le chef a imaginé un menu autour de la truffe noire du Pérogord
– Amuse-bouche Consommé de boeuf
– Entrée Pressé de foie gras de canard
– Poisson Cassolette de noix de Saint Jacques de la Baie de Saint-Quaix-Portrieux
– Viande Filet de boeuf Wellington, sauce Périgueux
– Fromage Coulommiers aux truffes
– Avant-dessert Crème glacée, juste turbinée
– Dessert Cœur d’Amour aux framboises
Sur réservation. .
+33 5 56 59 63 87
