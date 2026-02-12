Saint Valentin au Vignoble des Verdots Vignoble des verdots Conne-de-Labarde
Saint Valentin au Vignoble des Verdots
Vignoble des verdots
Conne-de-Labarde
samedi 14 février 2026.
Vignoble des verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Partagez un moment gourmand et romantique
Dégustation de 4 vins et 4 bouchées sucrées par Maison Wessman par Thierry Marx
16 € personne | Places limitées Réservation obligatoire .
Vignoble des verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com
English : Saint Valentin au Vignoble des Verdots
