Saint Valentin au Vignoble des Verdots Vignoble des verdots Conne-de-Labarde

Saint Valentin au Vignoble des Verdots

Vignoble des verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Partagez un moment gourmand et romantique

Dégustation de 4 vins et 4 bouchées sucrées par Maison Wessman par Thierry Marx

16 € personne | Places limitées Réservation obligatoire .

Vignoble des verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com

English : Saint Valentin au Vignoble des Verdots

