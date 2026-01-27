Saint-Valentin -Aux bons vivants

Place du Pilori Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

À l’occasion de la fête des amoureux, laissez-vous emporter par une soirée placée sous le signe de la romance, de la gourmandise et de l’émotion.

.

Place du Pilori Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 09 03 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Lovers? Day, let yourself be swept away by an evening of romance, gourmet delights and emotion.

L’événement Saint-Valentin -Aux bons vivants Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-01-25 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme