Saint-Valentin aux Délices des Marronniers Restaurant Aux Délices des Marronniers Saint-Astier samedi 14 février 2026.
Restaurant Aux Délices des Marronniers Place de la République Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-02-14
2026-02-14
Menu spécial Saint-Valentin
32 € pers.
Sur réservation, restaurant Aux Délices des Marronniers 05 53 53 35 70
– Salade de saumon marine et crevettes ou salade périgourdine ou salade de chèvre et miel
– Escalope de saumon ou confit de canard ou entrecôte sauce au poivre
– Crème brûlée maison ou profiterole glace noisette au coulis de chocolat ou rose d’amour.
Restaurant Aux Délices des Marronniers Place de la République Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 35 70
English : Saint-Valentin aux Délices des Marronniers
Special Valentine’s Day menu at Aux Délices des Marronniers restaurant
Price: 32?
By reservation 05 53 53 35 70
