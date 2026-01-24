Saint-Valentin aux Délices des Marronniers Restaurant Aux Délices des Marronniers Saint-Astier

Saint-Valentin aux Délices des Marronniers

Restaurant Aux Délices des Marronniers Place de la République Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu spécial Saint-Valentin

32 € pers.

Sur réservation, restaurant Aux Délices des Marronniers 05 53 53 35 70

Menu spécial Saint-Valentin

– Salade de saumon marine et crevettes ou salade périgourdine ou salade de chèvre et miel

– Escalope de saumon ou confit de canard ou entrecôte sauce au poivre

– Crème brûlée maison ou profiterole glace noisette au coulis de chocolat ou rose d’amour.

Tarif 32 € personne

Sur réservation, restaurant Aux Délices des Marronniers 05 53 53 35 70 .

Restaurant Aux Délices des Marronniers Place de la République Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 35 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Valentin aux Délices des Marronniers

Special Valentine’s Day menu at Aux Délices des Marronniers restaurant

Price: 32?

By reservation 05 53 53 35 70

L’événement Saint-Valentin aux Délices des Marronniers Saint-Astier a été mis à jour le 2026-01-22 par Vallée de l’Isle en Périgord