Saint Valentin avec son chien Chez Tata sandra Yssingeaux
Saint Valentin avec son chien Chez Tata sandra Yssingeaux dimanche 15 février 2026.
Saint Valentin avec son chien
Chez Tata sandra 30 rue Maréchal Fayolle Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 60 – 60 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 09:00:00
fin : 2026-02-15 12:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Venez fêter la Saint Valentin avec votre chien: Balade, séance photos, moment détente et bien-être, préparation de friandises pour eux!!
.
Chez Tata sandra 30 rue Maréchal Fayolle Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 91 07 25 hotdog43130@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come celebrate Valentine’s Day with your dog: a walk, a photo session, a moment of relaxation and well-being, preparation of treats for them!
L’événement Saint Valentin avec son chien Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire