Saint-Valentin chez Angel Brasserie restaurant Chez Angel Dormans
Saint-Valentin chez Angel Brasserie restaurant Chez Angel Dormans samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin chez Angel
Brasserie restaurant Chez Angel 3 Place du Général de Gaulle Dormans Marne
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Tout public
Le samedi 14 février, le temps d’un déjeuner ou d’un dîner, l’amour s’invite à table…
Chez Angel , nous avons imaginé un menu délicat et gourmand, à savourer sur place ou à emporter,
le midi comme le soir
Menu Saint-Valentin 39€ personne + un cadeau
Des entrées tout en douceur, des plats qui réchauffent le cœur, et des desserts pour finir en tendresse…
Réservation recommandée .
Brasserie restaurant Chez Angel 3 Place du Général de Gaulle Dormans 51700 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Valentin chez Angel
L’événement Saint-Valentin chez Angel Dormans a été mis à jour le 2026-01-28 par ADT de la Marne