Saint-Valentin chez Angel Brasserie restaurant Chez Angel Dormans

Saint-Valentin chez Angel

Brasserie restaurant Chez Angel 3 Place du Général de Gaulle Dormans Marne

Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:30:00

2026-02-14

Le samedi 14 février, le temps d’un déjeuner ou d’un dîner, l’amour s’invite à table…

Chez Angel , nous avons imaginé un menu délicat et gourmand, à savourer sur place ou à emporter,
le midi comme le soir

Menu Saint-Valentin 39€ personne + un cadeau

Des entrées tout en douceur, des plats qui réchauffent le cœur, et des desserts pour finir en tendresse…

Réservation recommandée   .

51700 Marne Grand Est  

