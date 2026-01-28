Saint-Valentin chez Angel Brasserie restaurant Chez Angel Dormans

Saint-Valentin chez Angel

Brasserie restaurant Chez Angel 3 Place du Général de Gaulle Dormans Marne

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Le samedi 14 février, le temps d’un déjeuner ou d’un dîner, l’amour s’invite à table…

Chez Angel , nous avons imaginé un menu délicat et gourmand, à savourer sur place ou à emporter,

le midi comme le soir

Menu Saint-Valentin 39€ personne + un cadeau

Des entrées tout en douceur, des plats qui réchauffent le cœur, et des desserts pour finir en tendresse…

Réservation recommandée .

Brasserie restaurant Chez Angel 3 Place du Général de Gaulle Dormans 51700 Marne Grand Est

English : Saint-Valentin chez Angel

