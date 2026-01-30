Saint-Valentin chez les vikings ! Le Valhalla Ifs

Saint-Valentin chez les vikings !

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

À l’occasion de la Saint-Valentin, Le Valhalla, bar viking de lancer de haches situé à IFS, près de Caen, propose une soirée immersive et originale le samedi 14 février.

Loin des formats traditionnels, cet événement invite les visiteurs à vivre une expérience unique mêlant lancer de haches classique et lancer de haches spécial Saint-Valentin, dans un décor inspiré de l’univers nordique. L’expérience est ouverte aussi bien aux couples qu’aux célibataires, dans une atmosphère conviviale et festive.

Un menu spécial Saint-Valentin sera également disponible sur réservation, afin de compléter la soirée par un moment de restauration.

La soirée se déroulera de 16h à minuit, dans une ambiance fidèle à l’identité du lieu.

Pour connaître le détail du programme, les conditions de réservation ou obtenir davantage d’informations, il est possible de consulter le site internet du Valhalla, ses réseaux sociaux ou de contacter l’établissement par téléphone. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

English : Saint-Valentin chez les vikings !

To mark Valentine’s Day, Le Valhalla, a Viking axe-throwing bar in IFS, near Caen, is offering an immersive and original evening on Saturday 14 February.

