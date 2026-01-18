Saint-Valentin Chez Nous Restaurant de la Gare Chez Nous Taillebourg
Saint-Valentin Chez Nous
Restaurant de la Gare Chez Nous 24 rue de la Gare Taillebourg Charente-Maritime
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Début : 2026-02-14
Chez NOUS, on s’occupe du menu, de l’ambiance et même de la rose
À vous de jouer invitez votre femme, votre moitié, votre amour
Restaurant de la Gare Chez Nous 24 rue de la Gare Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 34 20 73
English :
At NOUS, we take care of the menu, the atmosphere and even the rose. Now it’s your turn: invite your wife, your other half, your love.
L’événement Saint-Valentin Chez Nous Taillebourg a été mis à jour le 2026-01-16 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme