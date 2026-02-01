SAINT VALENTIN CIBLE PARFAITE Rouen
29 Avenue Jean Rondeaux Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-02-15 11:30:00
fin : 2026-02-15 13:30:00
2026-02-15
Chez L’Hachez-Vous Lancer De Hache Rouen , nous pensons aussi aux couples vikings ??
Venez partager un moment à deux, autour de mets à partager, d’animation thématique et d’une partie de lancer de hache pour réveiller l’esprit guerrier qui sommeille en vous !
Un moment convivial, original et immersif à vivre à deux ??
Prêts à entrer dans la légende ? ??
?? Dimanche 15 février
? À partir de 11h30
?? Places limitées réservation conseillée !
Pour réserver contact@lancerdehacherouen.fr
ou par téléphone 02 35 88 41 42
?? 29 Avenue Jean Rondeaux, 76100 Rouen
?? Ligne T4 Arrêt Orléans
??? Parking gratuit Entrée Leclerc Drive .
29 Avenue Jean Rondeaux Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 88 41 42 ldhrouen@gmail.com
