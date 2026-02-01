SAINT VALENTIN CIBLE PARFAITE Rouen

SAINT VALENTIN CIBLE PARFAITE

29 Avenue Jean Rondeaux Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-02-15 11:30:00

fin : 2026-02-15 13:30:00

2026-02-15

Chez L’Hachez-Vous Lancer De Hache Rouen , nous pensons aussi aux couples vikings ??

Venez partager un moment à deux, autour de mets à partager, d’animation thématique et d’une partie de lancer de hache pour réveiller l’esprit guerrier qui sommeille en vous !

Un moment convivial, original et immersif à vivre à deux ??

Prêts à entrer dans la légende ? ??

?? Dimanche 15 février

? À partir de 11h30

?? Places limitées réservation conseillée !

Pour réserver contact@lancerdehacherouen.fr

ou par téléphone 02 35 88 41 42

29 Avenue Jean Rondeaux, 76100 Rouen

?? Ligne T4 Arrêt Orléans

??? Parking gratuit Entrée Leclerc Drive .

29 Avenue Jean Rondeaux Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 88 41 42 ldhrouen@gmail.com

