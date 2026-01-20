Saint Valentin Combrée Route du Bourg d’Ire Ombrée d’Anjou
Saint Valentin Combrée
Route du Bourg d’Ire Le Lavoir Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-14 19:30:00
Venez célébrer la Saint-Valentin au Lavoir, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Repas comprenant entrée, plat, dessert et verre de vin.
Réservation obligaoire. .
Route du Bourg d’Ire Le Lavoir Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 71 75 85 65 nkassocies@gmail.com
English :
Valentine’s Day at the Lavoir on February 14, 2026 Combrée
L’événement Saint Valentin Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Anjou bleu