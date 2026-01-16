Saint Valentin Salle de l’Edit Courseulles-sur-Mer
Saint Valentin Salle de l’Edit Courseulles-sur-Mer samedi 14 février 2026.
Saint Valentin
Salle de l’Edit Rue de l’Edit Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-15 01:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Repas dansant avec l’orchestre Jérôme et Emily ORTET
Menu:
Kir
Jambon au cidre
Salade fromage
Gâteau fruit de la passion et son coulis rouge
Café
BOISSON NON COMPRIS .
Salle de l’Edit Rue de l’Edit Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 84 99 48 30
English : Saint Valentin
Dinner dance with the Jérôme and Emily ORTET orchestra
