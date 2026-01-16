Saint Valentin Salle de l’Edit Courseulles-sur-Mer

Saint Valentin

Salle de l’Edit Rue de l’Edit Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-15 01:30:00

2026-02-14

Repas dansant avec l’orchestre Jérôme et Emily ORTET

Menu:

Kir

Jambon au cidre

Salade fromage

Gâteau fruit de la passion et son coulis rouge

Café

BOISSON NON COMPRIS .

Salle de l’Edit Rue de l’Edit Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 84 99 48 30

English : Saint Valentin

Dinner dance with the Jérôme and Emily ORTET orchestra

