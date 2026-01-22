SAINT- VALENTIN CUPIDON EST UN CON ! Le Crès

SAINT- VALENTIN CUPIDON EST UN CON !

Mas du Pont Le Crès Hérault

Tarif : 25.54 – 25.54 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

“Les histoires d’amour finissent mal, en général. Vous savez pourquoi ?

Parce que Cupidon est un con !”

Au royaume des Dieux, Cupidon est de plus en plus contesté. Il faut dire que ses derniers faits d’armes ne sont pas brillants près de 2 mariages sur 3 se terminent aujourd’hui par un divorce.

Renvoyé sur Terre pour une nouvelle mission, il n’a pas d’autres choix que de réussir, sous peine d’être déchu.

Problème, Cupidon est un con…

Découvrez la dernière création signée Kevin Bourges avec la complicité de Céline Cara !

INFORMATIONS DÎNER-SPECTACLE

– Pour les spectateurs de la représentation de 20h

Dîner à 22h

– Pour les spectateurs de la représentation de 22h

Dîner à 20h

Sur réservation .

Mas du Pont Le Crès 34920 Hérault Occitanie +33 4 67 55 65 36

English :

love stories usually end badly. And you know why?

Because Cupid is a jerk!

