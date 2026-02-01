Saint-Valentin Décalée à QJ ! QJ – Quartier Jeunes Paris

Au programme :

Boite à mots doux Tous les jours du 9 au 14 février

Piochez un message inspirant, positif ou encourageant pour illuminer votre journée.

Karaoké #1 (après-midi) Jeudi 12 février de 14h à 16h

Un mix autour de l’amour, l’amitié, la confiance en soi et l’énergie positive.

Atelier Salsa Jeudi 12 février de 15h à 16h

Initiez-vous à la salsa avec des danseurs pro ! Puis dégustez un mocktail 100% healthy préparé par les pros du Quartier Santé.

Stand d’information & jeux de prévention “sexo” Jeudi 12 février de 15h à 18h

Plaisir, consentement, relations, vie affective et sexuelle : L’équipe du Quartier Santé est là pour répondre à toutes vos questions et vous proposer des jeux de prévention ludiques et interactifs. Un moment décontracté pour s’informer sans tabou et en s’amusant !

Karaoké #2 (soirée) – Thème : “Célébrons les liens qui nous unissent” Vendredi 13 février de 18h à 21h

Pour chanter la diversité des relations : amitiés, crush, familles choisies, histoires éphémères ou longues… Chaque lien compte. ❤

Cupidon brise les traditions, place aux good vibes, sans conditions !

Du jeudi 12 février 2026 au vendredi 13 février 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 30 ans.

Date(s) :

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris



