Saint Valentin des animaux et des amoureux des animaux RD905 Arnay-sous-Vitteaux

Saint Valentin des animaux et des amoureux des animaux

RD905 Parc de l’Auxois Arnay-sous-Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Promenade accompagnée d’un soigneur suivez un de nos soigneurs animaliers qui vous dévoilera de petites anecdotes et autres détails croustillants sur la vie amoureuse des animaux.

Repas de la Saint Valentin le 14 février midi et animations diverses tout le week-end .

RD905 Parc de l’Auxois Arnay-sous-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 64 01

