Saint Valentin Dimanche 15 février

Place du centenaire Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Cette année la saint-valentin se déroulera le dimanche 15 février, sur la place du centenaire.

.

Place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Valentine’s Day Sunday 15 February

This year, Valentine’s Day will take place on Sunday 15 February, on Place du Centenaire.

L’événement Saint Valentin Dimanche 15 février Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains