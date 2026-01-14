Saint Valentin en duo au château !

16, place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Pour la Saint-Valentin, célébrez l’Amour au château de Meung ??

Profitez de la réouverture du château pour partager un moment chaleureux en duo dans un lieu chargé d’émotions et d’histoire. Baladez-vous, échangez, riez et créez de précieux souvenirs dans un lieu hors du temps.

Parce que l’amour se vit et se partage, venez le vivre au château de Meung ! ? .

16, place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Valentine’s Day, celebrate Love at the Château de Meung?

L’événement Saint Valentin en duo au château ! Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-14 par ADRT45