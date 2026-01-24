Saint Valentin entre femmes Maison de quartier Villejean Rennes
Saint Valentin entre femmes Maison de quartier Villejean Rennes samedi 14 février 2026.
Saint Valentin entre femmes Maison de quartier Villejean Rennes Samedi 14 février, 14h00 Ille-et-Vilaine
Beauté Partage Confiance
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-14T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-14T18:00:00.000+01:00
1
Maison de quartier Villejean 2 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine