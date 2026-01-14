Saint Valentin grande Rue Fouqueure
Saint Valentin grande Rue Fouqueure samedi 14 février 2026.
Saint Valentin
grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure Charente
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
.
grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 63 41 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Saint Valentin Fouqueure a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente