Saint-Valentin Hôtel restaurant des Vignes et des Anges Pauillac

Saint-Valentin Hôtel restaurant des Vignes et des Anges
3 Quai Albert Pichon Pauillac Gironde
Tarif : 85 – 85 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Célébrez l’amour au cœur des vignes du Médoc…
Pour une Saint-Valentin tout en douceur et en élégance, vivez une expérience inoubliable au Best Western Premier Hôtel des Vignes et des Anges.
Votre séjour romantique comprend
. Une chambre (catégorie au choix selon disponibilité)
. Quelques douceurs de bienvenue
. Un dîner spécial Saint-Valentin avec une coupe de champagne offerte par personne dans notre restaurant le Bistro des Vignes (repas ouvert à tous sans obligation de séjour)
. Le petit-déjeuner Buffet Gourmand inclus
. Un accès illimité à l’Espace Bien-Être
Piscine intérieure chauffée en pierre de Bali
Sauna
Salle de fitness
L’escapade parfaite pour se retrouver et se détendre à deux.
Repas seul ou bien séjour, réservez votre moment d’exception dès maintenant ! .
3 Quai Albert Pichon Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 01 20 reception@desvignesetdesanges.com
