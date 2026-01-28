Saint-Valentin Hôtel restaurant des Vignes et des Anges Pauillac

Saint-Valentin Hôtel restaurant des Vignes et des Anges

3 Quai Albert Pichon Pauillac Gironde

Tarif : 85 – 85 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Célébrez l’amour au cœur des vignes du Médoc…

Pour une Saint-Valentin tout en douceur et en élégance, vivez une expérience inoubliable au Best Western Premier Hôtel des Vignes et des Anges.

Votre séjour romantique comprend

. Une chambre (catégorie au choix selon disponibilité)

. Quelques douceurs de bienvenue

. Un dîner spécial Saint-Valentin avec une coupe de champagne offerte par personne dans notre restaurant le Bistro des Vignes (repas ouvert à tous sans obligation de séjour)

. Le petit-déjeuner Buffet Gourmand inclus

. Un accès illimité à l’Espace Bien-Être

Piscine intérieure chauffée en pierre de Bali

Sauna

Salle de fitness

L’escapade parfaite pour se retrouver et se détendre à deux.

Repas seul ou bien séjour, réservez votre moment d’exception dès maintenant ! .

3 Quai Albert Pichon Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 01 20 reception@desvignesetdesanges.com

