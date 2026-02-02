Saint-Valentin I Repas dansant Beaumontois en Périgord
Saint-Valentin I Repas dansant Beaumontois en Périgord samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin I Repas dansant
Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Et vous, vous faîtes quoi pour la Saint-Valentin ?
Repas dansant de la saint Valentin avec le groupe J.P Albert.
Au Menu
Apéritif et ses amuses bouches
Perle du japon en robe rouge
Gambas flambée au Whisky
trou périgourdin
Ballotin de pintade sauce aux morilles
Gratin de pommes de terre
Salade fromage
Framboisier
Café
Vin rouge blanc sec
Inscription avant le 8 février .
Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 20 47 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Valentin I Repas dansant
L’événement Saint-Valentin I Repas dansant Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-01-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides