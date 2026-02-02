Saint-Valentin I Repas dansant Beaumontois en Périgord

Saint-Valentin I Repas dansant

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Et vous, vous faîtes quoi pour la Saint-Valentin ?

Repas dansant de la saint Valentin avec le groupe J.P Albert.

Au Menu

Apéritif et ses amuses bouches

Perle du japon en robe rouge

Gambas flambée au Whisky

trou périgourdin

Ballotin de pintade sauce aux morilles

Gratin de pommes de terre

Salade fromage

Framboisier

Café

Vin rouge blanc sec

Inscription avant le 8 février .

Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 20 47 81

