Saint-Valentin I Repas dansant Beaumontois en Périgord

Saint-Valentin I Repas dansant

Saint-Valentin I Repas dansant Beaumontois en Périgord samedi 14 février 2026.

Saint-Valentin I Repas dansant

Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Et vous, vous faîtes quoi pour la Saint-Valentin ?

Repas dansant de la saint Valentin avec le groupe J.P Albert.

Au Menu
Apéritif et ses amuses bouches
Perle du japon en robe rouge
Gambas flambée au Whisky
trou périgourdin
Ballotin de pintade sauce aux morilles
Gratin de pommes de terre
Salade fromage
Framboisier
Café
Vin rouge blanc sec

Inscription avant le 8 février   .

Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 20 47 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Valentin I Repas dansant

L’événement Saint-Valentin I Repas dansant Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-01-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides