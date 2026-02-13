Saint Valentin – Jeu amoureux et Escale Gourmande, Autre lieu, Genève

Saint Valentin – Jeu amoureux et Escale Gourmande Samedi 14 février, 14h30 Autre lieu

Jeu seul : 28 CHF par personne – Jeu + escale gourmande : 55 CHF par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T14:30:00+01:00 – 2026-02-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-14T14:30:00+01:00 – 2026-02-14T18:00:00+01:00

Et si pour la Saint Valentin vous mettiez un peu de piquant dans votre vie de couple en vous lançant un challenge inédit ? Avec ce jeu de piste spécial couples, vous partez à la recherche des trésors enfouis de la Vieille Ville mais également de toutes ces petites choses qui font que vous aimez tant votre chéri.e !

Secrets historiques et défis amoureux

Carnets de jeu en main, yeux dans les yeux, vous sillonnerez la Vieille Ville de Genève à la conquête de vos nombreux défis. Cette quête mystérieuse vous permettra non seulement de mieux connaitre l’Histoire insolite de la Ville mais aussi votre amoureux.se !

Entre deux énigmes historiques, vous vous amuserez à répondre aux questions sur les gouts et envies de votre partenaire, une bonne façon de passer un moment complice et amusant avec votre amour. A la fin du jeu, votre couple n’aura plus de secrets pour vous !

Une escale gourmande pour encore plus de plaisir

Et pour un moment encore plus complice, vous pourrez faire une escale gourmande lors de votre jeu de piste et déguster de succulents produits locaux artisanaux ! Vous dégusterez ainsi un incroyable chaucolat chaud et des chocolats pralinés ou ganache au gout exceptionnel, créés par la Chocolaterie Arn.

Un coffret gourmand pour votre valentin.e

Pour faire briller ses yeux, et ses papilles, quoi de mieux également qu’un beau coffret à offrir, garni de produits artisanaux conçus spécialement pour vous à l’occasion de la Saint Valentin ? Faites lui plaisir avec des assortiments 100% genevois , alliant gourmandise et bien-être, pour fêter l’amour en grand !

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Pour la Saint-Valentin, partez à la découverte de la Vieille-Ville et de votre amoureux.se au travers d’un jeu de piste mêlant secrets historiques, anecdotes sur votre couple et escale gourmande

Léman Expériences